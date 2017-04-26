08:39 26.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent упала в цене до 52,06 долл. за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром упали в цене до 52,06 доллара за баррель.

Brent упала в цене до 52,06 долл. за баррель

Соответствующие данные опубликованные из рейтинга Bloomberg. Таким образом, по состоянию на 8:23, цена на нефть марки Brent снизилась на 0,08%.

В свою очередь стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI упали до 49,48 доллара за баррель. В результати они потеряли примерно 0,16%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 24 апреля 2017 года, торгуются выше отметки в 52 доллара за баррель. 


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