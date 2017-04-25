В 2016 товарооборот между Украиной и Китаем составил 6,5 млрд долларов

Соответствующие сведения опубликованные на сайте "Правительственного портала". Сообщается, что Европейский союз импортирует продукцию из Китая на 300 млрд долларов ежегодно.

Таким образом, большая часть товарного потока может быть направлена через Украину. Поскольку Украина является страной с уникальными географическими преимуществами и потенциалом развития.

По словам Зубко, наши эксперты готовы предложить перспективные инвестиционные проекты и направления. Так, как мы должны продвигаться к системной маршрутной карте стратегического украинско-китайского сотрудничества в рамках проекта "Один пояс – один путь".

При этом Зубко отметил, что проект "Один пояс - один путь" - стратегия глобального развития Китая с другими странами.

Также вице-премьер подчеркнул, что Украина готова сделать свой вклад и в технологическую оптимизацию инфраструктуры, и в транспортные системы Евразии путем развития так называемого "Шелкового пути".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", импорт вина в Украину превышает экспорт более чем в два раза. Вина импортировались из Италии, Германии, Польши и других стран.