Украина остановила поставки электроэнергии на неподконтрольную часть Луганской области

Эту информацию подтвердили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Как сказано в сообщении, опубликованном на страничке компании в Facebook, "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

Причиной приостановки выступает неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на неконтролируемой территории электроэнергию, - пояснили в компании.

Напомним, в понедельник Луганск остался без электроснабжения. Об этом сообщают жители города из разных районов.

Как сообщал УРА-Информ, "ЛЭО" неоднократно обращалось к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую территорию из-за отсутствия ее оплаты.