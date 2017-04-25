Нефть Brent торгуется на уровне 51,83 долл. за баррель

Во вторник, 25 апреля, цены на нефть североморской марки Brent поднялись в цене до 51,83 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,45%.
В свою очередь цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,47 доллара за баррель. При этом нефть Brent сумела прибавить 0,49%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай существенно опередил США и стал крупнейшим импортёром нефти благодаря наращиванию закупок сырья независимыми нефтеперерабатывающими заводами. Объем ВВП увеличился в годовом исчислении на 6,9%.