Нефть Brent торгуется на уровне 51,83 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные опубликованные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,45%.

В свою очередь цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,47 доллара за баррель. При этом нефть Brent сумела прибавить 0,49%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай существенно опередил США и стал крупнейшим импортёром нефти благодаря наращиванию закупок сырья независимыми нефтеперерабатывающими заводами. Объем ВВП увеличился в годовом исчислении на 6,9%.