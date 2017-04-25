09:22 25.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется на уровне 51,83 долл. за баррель

Во вторник, 25 апреля, цены на нефть североморской марки Brent поднялись в цене до 51,83 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется на уровне 51,83 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные опубликованные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,45%. 

В свою очередь цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,47 доллара за баррель. При этом нефть Brent сумела прибавить 0,49%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай существенно опередил США и стал крупнейшим импортёром нефти благодаря наращиванию закупок сырья независимыми нефтеперерабатывающими заводами. Объем ВВП увеличился в годовом исчислении на 6,9%.


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