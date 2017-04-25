Электричество Луганску идет с Россия и ДНР, - Дейнего

Энергетики отработали очень быстро и слаженно. Уже через час в Луганске подача электроэнергии возобновилась без участия украинских источников.

Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает российский Интерфакс, ссылаясь на слова "полпреда" ЛНР Владислава Дейнего. Он также заверил, что была использована та же схема распределения, что и в 2014 году, когда подача электроэнергии из Украины была невозможна в силу повреждения распределительных сетей.

Теперь причины другие – волевое решение Киева полностью отказаться от Луганщины, – заявил Дейнего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ночью Украина остановила подачу электроэнергии в ЛНР в связи с огромными долгами сепаратистов. "Республики" Донбасса задолжали за электроэнергию 11 миллиардов гривен.