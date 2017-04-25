12:41 25.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100164823:Polishuk

Электричество Луганску идет с Россия и ДНР, - Дейнего

После того, как Украина прекратила подачу электроэнергии на непотконтрольную властям территорию Луганской области, электричество начали поставляется из России и так называемой Донецкой народной республики.

Электричество Луганску идет с Россия и ДНР, - Дейнего

Энергетики отработали очень быстро и слаженно. Уже через час в Луганске подача электроэнергии возобновилась без участия украинских источников.

Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает российский Интерфакс, ссылаясь на слова "полпреда" ЛНР Владислава Дейнего. Он также заверил, что была использована та же схема распределения, что и в 2014 году, когда подача электроэнергии из Украины была невозможна в силу повреждения распределительных сетей.

Теперь причины другие – волевое решение Киева полностью отказаться от Луганщины, – заявил Дейнего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ночью Украина остановила подачу электроэнергии в ЛНР в связи с огромными долгами сепаратистов. "Республики" Донбасса задолжали за электроэнергию 11 миллиардов гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив