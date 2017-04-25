Доллар в обменниках упал до 26,69 гривен

Наличный евро потерял копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,69 гривен, а евро модно купить по 29,03 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,75-26,60, продажи 26,50-27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3871, продажи - 26,6941 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,50-28,65, продажи - 28,60-29,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,3108, продажи - 29,0280 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,680, продажи - 4,500-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,351, продажи - 4,807 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 24 апреля, наличный доллар понизился на пять копеек. Наличный евро набрал 17 копеек. Таким образом вчера, доллар продавался по 26,79 гривен, а евро можно было купить 29,04 гривен.