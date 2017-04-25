АЭС Украины за сутки произвели 262,05 млн кВт-ч электроэнергии

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", на данный момент в работе на атомных станциях Украины 13 из 15 энергоблоков. В свою очередь энергоблоки №3 Запорожской АЭС, №2 Ровенской АЭСи № 3 Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

При этом диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 460 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в марте нынешнего года станции Украины произвели 13,3 млрд кВт.ч электрической энергии. Так, производство в нашей стране электрической энергии в марте нынешнего года по сравнению с этим же месяцем прошлого года сократилось - на 8,5%, составив 13,3 миллиарда кВт.ч.