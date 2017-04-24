Нефть Brent поднялась выше 52 долларов за баррель

Соответствующие данные были опубликованные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:29 по киевскому времени нефть Brent поднялась на 0,56%. В свою очередь стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,87 доллара за баррель. При этом прибавив лишь 0,50%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в подземных хранилищах газа Украины находится более 11 миллиардов кубометров газа. Так, заверил глава Национальной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.