Нефть Brent поднялась выше 52 долларов за баррель

Цены на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 24 апреля 2017 года, торгуются выше отметки в 52 доллара за баррель.
Соответствующие данные были опубликованные из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 08:29 по киевскому времени нефть Brent поднялась на 0,56%. В свою очередь стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,87 доллара за баррель. При этом прибавив лишь 0,50%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в подземных хранилищах газа Украины находится более 11 миллиардов кубометров газа. Так, заверил глава Национальной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.