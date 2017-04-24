20:05 24.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк

Национальный банк Украины в понедельник, 24 апреля, признал неплатежеспособным киевский Диамантбанк.

НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк

Сегодня же Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк. Как сказано в сообщении Фонда, согласно постановлению Нацбанка №264-рш/БТ от 24 апреля 2017 года, администрация введена до 23 мая.

В пресс-службе также напомнили, что акционерами банка являются Давид Жвания и Николай Мартыненко. Вместе с тем причин такого решения регулятор не уточнил.

Напомним, на 1 января по размеру активов Диамантбанк занимал 24-е место среди 93 действующих банков.

Как сообщал УРА-Информ, Национальное антикоррупционное бюро 20 апреля 2017 года задержало Николая Мартыненко по обвинению в получении взяток во время государственных закупок "Энергоатома".


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