Нацбанк на понедельник укрепил гривну

100 долл - 2673,2780 грн;

100 евро - 2859,8728 грн;

10 российских рублей - 4,7541.

При этом регулятор установил на 24 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1102,925107;

Серебро - 15,647927;

Платина - 842,183672;

Палладий - 670,133889.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 апреля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2675,6734 грн;

100 евро - 2875,0111 5 грн;

10 российских рублей - 4,7427.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 13 апреля 2017 года принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора №232. Свое решение регулятор прояснил тем, что ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены.

В результате НБУ прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 будет находиться в пределах целевых ориентиров (8% +/-2 п.п. в 2017, 6+/-2 п.п. в 2018 и 5 +/-1 в 2019).

Прогноз по инфляции на 2017 остается 9,1% и 6% на 2018.