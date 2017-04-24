13:48 24.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Местные бюджеты растут на 30-40% - Гройсман

В Украине наблюдается рост местных бюджетов примерно на 30-40%. Такие сведения сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Харькове.

Местные бюджеты растут на 30-40% - Гройсман

Согласно словам Гройсмана, благодаря реформе децентрализации в 2017 году при формировании бюджетов было сбалансировано полномочия и инструменты власти.

При этом глава правительства Украины добавил, что бюджет развития Харькова составляет 4,8 млрд грн. 

"Это колоссальный ресурс, используя который можно сделать большие дела", – сказал премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава правительства ознакомился с первым днем работы Центра предоставления административных и социальных услуг Шевченковского района в Харькове. Таким образом, центр работает по принципу "прозрачного офиса" и предоставляет 236 видов услуг.


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