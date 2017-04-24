Местные бюджеты растут на 30-40% - Гройсман

Согласно словам Гройсмана, благодаря реформе децентрализации в 2017 году при формировании бюджетов было сбалансировано полномочия и инструменты власти.

При этом глава правительства Украины добавил, что бюджет развития Харькова составляет 4,8 млрд грн.

"Это колоссальный ресурс, используя который можно сделать большие дела", – сказал премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава правительства ознакомился с первым днем работы Центра предоставления административных и социальных услуг Шевченковского района в Харькове. Таким образом, центр работает по принципу "прозрачного офиса" и предоставляет 236 видов услуг.