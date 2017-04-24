Ликвидность Форекса - почему это хорошо и в чем заключается преимущество

Ликвидность - это фактор со знаком “плюс”. Преимущества ликвидности и негативные стороны ее отсутствия хорошо понимали те, кто застал кризис 2008 года и пытался продать квартиру или дом в это непростое время. Этим людям не посчастливилось попасть в ситуацию, когда они просто не могут выйти из сделки, даже если сами того хотят. Причина тому - низкая ликвидность рынка.

Проще говоря, ликвидность - это когда можно ликвидировать свой актив за короткий срок и с минимальными потерями. Высокую ликвидность обуславливают высокий уровень спроса и предложения.

Приведем в пример Apple iPhone. Этот телефон можно с уверенностью назвать ликвидным товаром. Его можно легко продать, даже подержанный, и при этом не слишком уступать в цене. На него большой спрос, также есть много людей, готовых его подать.

Ликвидность определяется тем, насколько заинтересованы рыночные игроки: продавцы и покупатели. Иначе говоря, большой объем спроса и предложения - это характерный признак рынка с высоким уровнем ликвидности. И чем выше этот уровень, тем быстрее и проще игрок может ликвидировать позицию на рынке.

Форекс, в свою очередь, нередко называют самым ликвидным финансовым рынком. Однако это не говорит о том, что на валюту не влияет ликвидность и ее колебания - этот фактор обязательно учитывается в стратегиях forex strategie трейдеров. Но те, кто начинает работать на Форексе уже с имеющимся опытом на другом рынке, всегда приятно удивляются высокому показателю ликвидности. Приблизительные подсчеты свидетельствуют о том, что ежедневный оборот рынка Форекс достигает четырех триллионов американских долларов.

Большой оборот обусловливает обмен большими суммами валют, который необходим международной торговле. Именно поэтому деньги здесь выступают наиболее ликвидным активом - они могут меняться на различные товары и услуги. Как известно, американский доллар является самой ходовой и востребованной валютой в мире.

Что касается Форекса, то показатель ликвидности здесь постоянно меняется за время трудового дня. Причиной тому является начало работы региональных финансовых рынков в разных точках земного шара.

Самая высокая ликвидность приходится на период начала работы рынков в Европе, особенно Лондона. Активность игроков forex повышается в течении дня и продолжается до тех пор, пока в игру не вступает Северная Америка. После того, как европейские торги подходят к концу, уровень ликвидности резко начинает идти на спад и заканчивается в момент окончания работы американского рынка.

Когда ликвидность падает, рынок становится более уязвимым к неожиданным скачкам цен. Причиной тому могут быть различные новости или даже слухи. Они, в свою очередь, могут приводить к гэпам и изменениям котировок. Анализировать рынок и делать какие-то прогнозы относительно цен в такой нестабильный момент очень сложно, поэтому риски в это время крайне высокие. Период низколиквидного рынка чреват резкими повышениями волатильности - это предупреждение для тех, у кого в этот момент будут открытые позиции.

Высоколиквидные рынки имеют ряд неоспоримых преимуществ, среди которых возможность осуществлять его анализ и на основе его результатов составлять прогнозы. Ликвидность делает рынок сильным, она создает комфортные условия для обеих его сторон и ставит их в равные условия. На рынок с высокой ликвидностью, то есть изменение цен, не может оказать влияния даже самый крупный его игрок.