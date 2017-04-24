Доллара в обменниках понизился 26,79 гривен

Наличный евро набрал 17 копеек. Таким образом сегодня, доллар продается по 26,79 гривен, а евро можно купить 29,04 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,85-26,65, продажи 26,63-27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5184, продажи - 26,7892 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,60-28,80, продажи - 28,55-29,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,3974, продажи - 29,0402 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,700, продажи - 4,500-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,352, продажи - 4,807 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 21 апреля, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро также потерял копейку. Таким образом американский доллар можно было купить по 26,84 гривен, а евро продавался 28,87 гривен.