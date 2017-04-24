Доход Украины в 2016 году вырос на 20%

В 2015 году валовый национальный доход Украины составил 1 триллион 964 миллиардов 269 миллионов гривен. Таким образом, за год этот показатель вырос на 20,09%.

Такие данные в понедельник, 24 апреля, 2017 года, представила Государственная служба статистики. Согласно сообщению ведомства, валовая прибыль и смешанный доход в прошлом году составили 1,1 триллион гривен.

При этом оплата труда наемных работников за прошлый год составила 986,8 миллионов гривен, а налоги за исключением субсидий на производство и импорт составили 397,5 миллиардов гривен. Вместе с тем в Госстате подсчитали, что убытки от собственности, полученные от других стран за исключением уплаченного дохода, составили 133,7 миллионов гривен.

В ведомстве также напомнили, что данные представлены без учета временно оккупированной территории АР Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, реальный валовый внутренний продукт Украины в 2016 году, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, вырос на 2,3%.