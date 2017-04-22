10:26 22.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине стали производить больше шоколада

За один месяц в нашей стране было выпущено 13,5 тысячи тонн продуктов из шоколада.

В Украине стали производить больше шоколада

Так, производство шоколада и продуктов с какао в нашей стране, не учитывая данные по Крыму, части зон проведения АТО и данных по Севастополю в упаковках, которые весят как минимум два килограмма - в марте 2017 года составило 13,5 тысячи тонн.

Это - примерно на 4,4% больше такого же периода 2016-го года. Такие сведения передали в Государственной службе статистики в представленном ранее отчете по промпроизводству в нашей стране. При этом состоянием на февраль нынешнего года производство шоколада стало выше - примерно на 9,6%.

Как сообщал УРА-Информ, в мире снизились объемы производства вина.


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