В Украине растут объемы производства стали

Таким образом - производство стали без учета полуфабрикатов (не учитывая данные по Крыму, городу Севастополь и местностей проведения АТО) в течение марта нынешнего года по сравнению с 2016 г. возросло на 9,1%, составляя сейчас уже 967 тысяч тонн.

Эти сведения передает Госстат в своем отчете по сфере промпроизводства в Украине. Состоянием же на февраль 2017-го года производство стали возросло на 30 процентов. В течение трех месяцев сумели произвести два млн 584 тысячи тонн – то есть меньше на 5,9% такого же периода прошлого года.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017-ом году состоянием на февраль производство в нашем государстве стали снизилось на 7,1%.