В мире сокращается производство вина

Так, сокращение объемов производства фиксировали еще в 2016 г. – по сравнению с позапрошлым годом. Объемы были сокращены на 3% - то есть до 267-ми млн гектолитров. Такие сведения распространила организация по вопросам производства данного напитка (МОВВ).

Согласно сведениям, предоставленным также этой организацией, потребление алкогольного напитка в мире в 2016-ом на 0,4% возросло, достигнув 242 миллионов гектолитров. Кроме того – в 2016-ом году самыми крупными производителями указанного напитка являлись Италия, а также государство Испания и Франция.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году в городе Сет реки вина текли прямо по улицам.