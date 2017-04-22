Украина сократила производство электроэнергии

Так, производство в нашей стране электрической энергии (не учитывая данные оккупированного Крыма, а также Севастополя и части местностей, где проводится АТО) в марте нынешнего года по сравнению с этим же месяцем прошлого года сократилось - на 8,5%, составив 13,3 миллиарда кВт.ч.

Эти сведения недавно распространила Госслужба статистики (Госстат) – в отчете по промпроизводству в государстве. Если сравнивать с февралем - то производство энергии было сокращено - на 10,4%, а течение трех месяцев сумели произвести 44,7 млрд кВт.ч энергии.

Как сообщал УРА-Информ, столичные жители к концу прошлого года задолжали за электричество 209 млн грн.