14:47 22.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100164662:mysnichenko

Украина снизила запасы газа в ПХГ

Объем в подземных украинских хранилищах природного газа на 20-е апреля был снижен.

Украина снизила запасы газа в ПХГ

Такие данные - по сравнению спрошлыми сутками – на фоне возникшего похолодания – запасы газа снижены до 8,320 миллиарда кубометров –отметил "Укртрансгаз". Согласно поступившим сведениям – с газовых хранилищ за 24 часа отобрано примерно 11,90 миллиона куб. м газа.

Кроме того - в ПХГ за 24 часа закачали 2,69 миллиона куб. м газа. Также сказано и о том, что из Словакии в страну поступило 8,52 миллиона кубометров, а также от Польши – 1,96 миллиона кубометров. ПХГ страны, таким образом, теперь заполнены на 26-ть процентов.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале Украина свои газовые запасы сократила – до 9,7 миллиарда кубометров.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив