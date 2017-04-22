Украина снизила запасы газа в ПХГ

Такие данные - по сравнению спрошлыми сутками – на фоне возникшего похолодания – запасы газа снижены до 8,320 миллиарда кубометров –отметил "Укртрансгаз". Согласно поступившим сведениям – с газовых хранилищ за 24 часа отобрано примерно 11,90 миллиона куб. м газа.

Кроме того - в ПХГ за 24 часа закачали 2,69 миллиона куб. м газа. Также сказано и о том, что из Словакии в страну поступило 8,52 миллиона кубометров, а также от Польши – 1,96 миллиона кубометров. ПХГ страны, таким образом, теперь заполнены на 26-ть процентов.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале Украина свои газовые запасы сократила – до 9,7 миллиарда кубометров.