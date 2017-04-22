Пенсионный фонд утвердил среднюю зарплату на уровне 5590 гривен

Так, средняя зарплата за февраль была утверждена на каждого застрахованного гражданина в объеме 5590 гривен. Такие данные поступили от пресс-службы правительства. Так, уже был одобрен средний показатель украинской зарплаты – в объеме 5590 гривен и 26 копеек. Такой объем зарплаты станут использовать, определяя коэффициент зарплаты в ходе назначения пенсий гражданам – согласно закону про пенсионное страхование.

Как сообщал УРА-Информ, ранее назвали минимальные зарплаты, получаемые гражданами в 22-ух государствах ЕС. Самая высокая зарплата – в Люксембурге.