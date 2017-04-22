11:49 22.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пенсионный фонд утвердил среднюю зарплату на уровне 5590 гривен

Украинский Пенсионный фонд принял решение утвердить показатель средней зарплаты за февраль.

Пенсионный фонд утвердил среднюю зарплату на уровне 5590 гривен

Так, средняя зарплата за февраль была утверждена на каждого застрахованного гражданина в объеме 5590 гривен. Такие данные поступили от пресс-службы правительства. Так, уже был одобрен средний показатель украинской зарплаты – в объеме 5590 гривен и 26 копеек. Такой объем зарплаты станут использовать, определяя коэффициент зарплаты в ходе назначения пенсий гражданам – согласно закону про пенсионное страхование.

Как сообщал УРА-Информ, ранее назвали минимальные зарплаты, получаемые гражданами в 22-ух государствах ЕС. Самая высокая зарплата – в Люксембурге.


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