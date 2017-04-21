Земельная и пенсионная реформы в Украине заработают через пару месяцев, - Данилюк

В ближайшее время украинское правительство ожидает стабильного роста экономики, который до конца года достигнет 2%. И наибольшим толчком для этого будет проведение земельной и пенсионной реформ, которое может быть закреплено на законодательном уровне в ближайшее время.

Об этом в пятницу, 21 апреля, в интервью "Голосу Америки" рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, реформы не проводятся годами, а требуют скорейшего внедрения.

Уже заканчивается разработка двух законопроектов, которые вскоре будут переданы на рассмотрение парламента. Сроки одинаковые и по земельной, и по пенсионной реформе, - пояснил министр, добавив, что работа над ними завершается и уже в ближайшее время правительство будет готова представить их в парламент, возможно единым пакетом. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать, - заявил Данилюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, что для осовременивания пенсий Украине необходимо 11 миллиардов гривен.