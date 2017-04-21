Зачем трейдеру нужен дневник?

Но как на самом деле обстоят дела с ним и действительно ли простые записи о ваших действиях на рынке могут как-либо сказываться на самодисциплине и достижении новых успехов?

Начнем с того, что каждому трейдеру нужна эффективная торговая стратегия и это правило оспорить невозможно. Но когда система у нас уже есть, и она работает, не менее важно вести контроль совершенных сделок, тем самым удерживая дисциплину и отслеживая влияние ваших действий на соответствие алгоритмам стратегии. В данном случае оптимальным инструментом для упорядочения этих действий становится именно дневник трейдера.

На самом деле, очень многие трейдеры создают или способны создать выдающиеся торговые стратегии на simulateur bourse, но даже это не спасает их от убытков, поскольку отсутствие дисциплины является куда более важным критерием. Поэтому первое, что вы должны сделать на пути к успеху – научиться понимать собственные ошибки. Сделать это можно, опять же, исключительно при помощи дневника трейдера. В нем можно задокументировать весь процесс торговли, соблюдение правил вашей стратегии, причины, по которым открывались или закрывались сделки. В итоге, полученная информация позволит в конце торгового сеанса выяснить, какие именно действия были правильными, а какие делать не следовало.

Что не менее важно, в дневнике трейдера следует отображать не только убыточные сделки. Не менее важно принимать во внимание и те ордера, которые вам удалось закрыть с профитом, чтобы в последующем была возможность повторить этот успех. Обратите внимание на использованные фильтры, установленные стоп-лоссы и тейк-профиты, направление тренда и сопутствующие факторы, которые при этом публиковались в новостной ленте.

В дневнике трейдера следовало бы фиксировать все действия и явления, начиная с момента входа на рынок и заканчивая выходом из него. Вот небольшой список, который вы всегда можете по желанию дополнять собственными пунктами и использовать в ведении личного дневника:

1. Временные показатели совершения сделки;

2. Использовавшийся инструмент;

3. Преобладающий на рынке тренд;

4. Тип открытой позиции и причины, по которой вы решили ее открывать;

5. Сумма лота и величина кредитного плеча;

6. Тип применявшегося ордера;

7. Уровень ордеров стоп-лосс и тейк-профит;

8. Реальная цена закрытия ордера.

9. Причина, по которой вы вышли с рынка;

10. Продолжительность нахождения позиции.

Также можно дополнять свой дневник скриншотами валютных графиков, дополненных личными комментариями и другой важной информацией.

Помимо повышения самоконтроля, дневник трейдера также оптимизирует вашу стратегию на рынке forex, позволяя выявить уже на начальном этапе сильные и слабые стороны для последующего совершенствования. Так, например, если вы видите, что отдельный финансовый инструмент приносит большую часть прибыли, следует сосредоточить свое внимание именно на нем и убрать вообще валютные пары, работа с которыми вам не дается. Также вы можете путем подробного анализа своих записей понять, на каком рынке и с каким типом сделки удается извлекать наибольшую прибыль.

Для того, чтобы завести собственный дневник трейдера, вам понадобится обычный ежедневник или файл на компьютере в формате Exel. Выбирайте сами, какой вариант для вас предпочтительнее.