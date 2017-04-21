Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,33 млрд куб. м

Об этом свидетельствуют данные из ПАО "Укртрансгаз".

Так, за прошедшие сутки с ПХГ Украины было отобрано 4,32 млн куб. м газа. Помимо этого в ПХГ Украины было закачано 9,06 млн куб. м газа.

Кроме того, в Украину за сутки поступило из Словакии 12,17 млн куб. м. В свою очередь из Польши - 5,76 млн куб. м, а вот из Венгрии - 6,43 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 26%.

Также отметим, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новая методология и тарифы на распределение газа позволят снизить цены на тепловую энергию. Таким образом, соответственно и сумма в платежках за услугу по централизованному отоплению для населения также уменьшится.