Украина и Иран запустят тестовый поезд

Таким образом - украинский министр инфраструктуры В. Омелян отметил, что наша страна и Иран уже достигли договоренности про запуск тестового поезда. Эти сведения сегодня – 20 апреля – распространили в пресс-службе указанного министерства.

Это должно быть перспективное сотрудничество для указанных государств. Украина должна будет заниматься разработкой новых международных транспортных коридоров – чтобы превратиться в транзитный мост между Европой, Азией, а также Востоком – уточнил также Омелян. По данным министерства, вскоре поезд будет запущен ради транспортировки с/х продукции – в основном зерна в Иран.

Как сообщал УРА-Информ, в Люксембурге было столкновение двух поездов.