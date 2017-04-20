11:22 20.04.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Иран запустят тестовый поезд

Транспортный поезд поедет через Азейбарджан, а также через Грузию.

Украина и Иран запустят тестовый поезд

Таким образом - украинский министр инфраструктуры В. Омелян отметил, что наша страна и Иран уже достигли договоренности про запуск тестового поезда. Эти сведения сегодня – 20 апреля – распространили в пресс-службе указанного министерства.

Это должно быть перспективное сотрудничество для указанных государств. Украина должна будет заниматься разработкой новых международных транспортных коридоров – чтобы превратиться в транзитный мост между Европой, Азией, а также Востоком – уточнил также Омелян. По данным министерства, вскоре поезд будет запущен ради транспортировки с/х продукции – в основном зерна в Иран.

Как сообщал УРА-Информ, в Люксембурге было столкновение двух поездов.


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