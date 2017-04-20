США готовы отдать миллионы Лазаренко, но будут контролировать их расход, - Енин

Однако, это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет. США определенным образом озвучат те условия и задачи, на которые эти деньги будут потрачены.

Об этом рассказал в интервью журналистам заместитель генерального прокурора Евгений Енин. По его словам, деньги могут быть направлены на борьбу с бедностью, медицинскую реформу и преодоление коррупции.

Сам процесс передачи средств может занять определенное время, так как они размещены на счетах в пяти различных банках, - пояснил зампрокурора, добавив, что в некоторых из них можно говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, однако в некоторых банках придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США.

Напомним, Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996–1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой и с началом уголовного преследования заявил об уходе в оппозицию и вскоре сбежал за границу.

Как сообщал УРА-Информ, в бюджет Антигуа и Барбуды были конфискованы 66,7 миллионов долларов, замороженные на счетах Лазаренко в этой стране.

В банке Литвы нашли 30 миллионов долларов.