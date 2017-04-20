12:42 20.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Омелян ожидает авиаперевозок "по цене маршрутки"

Начиная с 2017-го года пассажирские авиационные перевозки обязаны стать более дешевыми.

Омелян ожидает авиаперевозок

Такими дешевыми, как, к примеру, проезд в маршрутке, но при этом качественными. Такое заявление 20-го апреля в рамках проведения инфраструктурного форума сделал министр инфраструктуры – В. Омелян. Согласно его словам – в Украине возникло новое качество граждан, что приведет к качественным реформам.

По данной причине привлекают крупные зарубежные компании, Ryanair, например. Уже известно, что Ryanair придет в Украину. И ключевые игроки сферы пересматривают свою стратегию, равно как и аэропорты Украины. Нужно предоставить людям не элитный вид транспорта - а удобный и дешевый – подчеркнул Омелян.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. году в Украину из рейса вернулся самолет "Мрия".


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