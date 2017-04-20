Нефть Brent торгуется на уровне 53,10 долл. за баррель

Соответствующие данные были получены из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:29 по киевскому времени нефть Brent выросла на 0,32%. Это на 0,04% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,55 доллара за баррель, прибавив 0,22%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрнафта" утверждает, что природный газ был передан ей согласно решению суда. Однако право собственности на объемы газа к взыскателю не перешло.