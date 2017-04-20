НБУ выпустил новую монету посвященную Костомарову - ФОТО

Ее Национальный банк Украины посвятил общественному деятелю, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту. Как сказано на официальном сайте регулятора, Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества "Кирилло-Мефодиевские братство", автором его программного документа "Книга бытия украинского народа", отстаивал право на самостоятельное и свободное развитие украинского языка и литературы.

Тираж монеты составит 25 тысяч штук, а изготовлена она из нейзильбера, ее стоимость составит 35 гривен.

На аверсе монеты вверху полукругом надпись УКРАИНА, под которым малый Государственный Герб Украины, в центре - стилизованная композиция: на фоне газетных страниц составлен книги и на них размещается глобус; справа надписи: 2 / ГРИВНЫ / 2017, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен портрет Николая Костомарова. Слева от него его факсимиле и годы жизни: 1817/1885; вверху полукругом надпись - Николай Костомаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины со вторника, 11 апреля, ввел в обращение новую монету из серебра. Номинал памятной монеты " Лев" - пять гривен, а ее тираж составит четыре тысячи штук.