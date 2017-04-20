Для осовременивания пенсий необходимо около 11 миллиардов гривен, - Розенко

Такое осовременивание в рамках пенсионной реформы начнется с 1 октября. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он также напомнил, что 4,5 миллионов украинцев, которые имеют пенсию от 1,5 тысяч гривен до четырех тысяч гривен, никакого повышения с 2012 года не имели. Благодаря повышению минимальной зарплаты до 3200 гривен Пенсионный фонд получил больше доходов и теперь правительство имеет положительный эффект.

Пенсионный фонд на сегодняшний день получил примерно на пять миллиардов больше, чем было запланировано. То есть если так пойдет и дальше, эти 11 миллиардов гривен по состоянию на октябрь будут без каких-либо дополнительных вливаний из государственного бюджета, - пояснил Розенко, добавив, что отмена налогообложения пенсий состоится для 500 тысяч пенсионеров.

Для бюджета эта сумма с октября до конца года будет составлять 600-700 миллионов гривен, - заверил вице-премьер. Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий, которое запланировано на 1 октября 2017 года, не повлияет на макроэкономические показатели Украины.