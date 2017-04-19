В Украине в марте понизилась безработица

По сравнению с предыдущим месяцем он составил 1,5%. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства, в прошлом месяце в Государственной службе занятости было зарегистрировано 406,8 тысяч безработных, тогда как месяцев назад там числились 439,3 тысяч человек. Таким образом, количество безработных уменьшилось на 32,5 тысяч человек. В то же время из числа зарегистрированных 332,8 тысяч получали пособие по безработице.

В ведомстве также отметили, что средний размер пособия на одного безработного в марте нынешнего года составил 2 тысячи 28 гривен, что на 105 гривен больше, чем в феврале. Среди городского населения зарегистрировано 222,9 тысяч безработных, а среди сельского - 183,9 тысяч, - отметили в Госстат, добавив, что данные приводятся без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уровень безработицы в Украине в феврале 2017 года составил 1,7%. В Государственной службе занятости было зарегистрировано 439,3 тысяч безработных.