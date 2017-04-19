В НКРЭ заверили, что абонплата уменьшит суммы в платежках - ФОТО

Таким образом, соответственно и сумма в платежках за услугу по централизованному отоплению для населения также уменьшится. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

При этом НКРЭ провела расчеты тарифов на тепло для первой группы лицензиатов, которые могут быть приняты. Согласно новой методологии расчета расчетное уменьшение размера платежки за услугу по централизованному отоплению составит почти 300 гривен для семьи, живущей в однокомнатной квартире и более 400 гривен для семьи, живущей в двухкомнатной квартире.

Расчеты для первой группы выполнены по 11 предприятиям, осуществляющим лицензированную деятельность в различных регионах Украины с объемом полезного отпуска почти 40% от общего объема полезного отпуска лицензиатов НКРЭ.

Среднее уменьшение тарифа по указанным лицензиатом составит около 60 гривен за один Гкал, или более 5% от действующего на сегодняшний день тарифа на тепловую энергию", - сообщает регулятор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с мая украинцы будут платить абонплату за тепло круглый год.