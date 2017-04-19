Наличный доллар в среду остался на уровне 26,90 гривен

Наличный евро набрал 17 копеек. Таким образом, сегодня евро можно купить по 28,86 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,95-26,74, продажи 26,70-27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6326, продажи - 26,8996 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,30-28,55, продажи - 28,55-29,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,2568, продажи - 28,8573 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,700, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,361, продажи - 4,823 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 18 апреля, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро также потерял две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,90 гривен, а евро можно было купить по 28,69 гривен.