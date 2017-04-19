Мининфраструктуры купит 78 пунктов "взвешивания" грузовых авто

Эти пункты также понадобятся и с целью предотвращения передвижения грузовых авто массой больше 40 тонн, потому что это – вредно для автодорожного полотна. Эти сведения передал сегодня – 19 апреля - министр инфраструктуры В. Омелян. Согласно его сведениям – сейчас имеется примерно 30-ть пунктов для слежения за весом грузовиков.

Но „Укртрансинспекцией“ объявлен тендер и скоро дополнительно купят еще пункты контроля за весом в количестве 78-ми штук – также отметил министр. В Мининфраструктуры заявили категорический протест против переездов авто весом более 40-ка тонн, ведь они портят дороги.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса горел грузовик.