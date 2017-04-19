21:59 19.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман уверен, что следующие три года станут для Украины годами экономического прорыва

Следующие три года могут стать годами экономического прорыва для Украины.

Гройсман уверен, что следующие три года станут для Украины годами экономического прорыва

Правительство удержало ситуацию, Украина выстояла в сложных условиях и вышли на экономический рост. Об этом в среду, 19 апреля, в программе "Левый берег с Соней Кошкиной" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства напомнил, что правительство вдвое подняло минимальную зарплату, зарплату учителям и врачам, начали масштабные дорожные работы и определили приоритеты. Следующий таким приоритетом станет пенсионная реформа.

Мы запустили программу закупки лекарств, уменьшаем зависимость от угля, перешли к росту добычи газа. Мы получаем рост, а это - стабильная валюта, качественные доходы, умеренная безработица, - заверил Гройсман, добавив, что все это скажется на настроении людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман обещает уже в мае начнем дискуссии с парламентов по пенсионной и земельной реформам.


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