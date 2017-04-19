Гройсман уверен, что следующие три года станут для Украины годами экономического прорыва

Правительство удержало ситуацию, Украина выстояла в сложных условиях и вышли на экономический рост. Об этом в среду, 19 апреля, в программе "Левый берег с Соней Кошкиной" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства напомнил, что правительство вдвое подняло минимальную зарплату, зарплату учителям и врачам, начали масштабные дорожные работы и определили приоритеты. Следующий таким приоритетом станет пенсионная реформа.

Мы запустили программу закупки лекарств, уменьшаем зависимость от угля, перешли к росту добычи газа. Мы получаем рост, а это - стабильная валюта, качественные доходы, умеренная безработица, - заверил Гройсман, добавив, что все это скажется на настроении людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман обещает уже в мае начнем дискуссии с парламентов по пенсионной и земельной реформам.