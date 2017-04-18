Вищий адмінсуд визнав незаконним рішення НБУ про неплатоспроможність банку "Фінансова ініціатива"

"Попри шалений опір з боку Нацбанку, за останні півтора року нам вдалося довести, що банк ("Фінансова ініціатива"- ІФ) був штучно виведений з ринку і міг продовжити функціонувати", - заявив О.Бахматюк.

За його словами, суд визнав незаконним введення тимчасової адміністрації, підтвердив заниження з боку Нацбанку вартості належних "Фінансової ініціативи" державних цінних паперів, що штучно створила умов для банкрутства фінустанови.

Екс-власник банку, якому належать великі агрохолдинги "Укрлендфармінг" і "Авангард", розраховує, що такий вердикт суду підвищить довіру інвесторів, яку, на його думку, Нацбанк цілеспрямовано руйнував останні два роки.

"Ми хочемо показати суспільству і міжнародним інвесторам, що саме Гонтарева (глава НБУ Валерія Гонтарєва - ІФ) і позиція Нацбанку призвели до введення тимчасової адміністрації в банк "Фінансова ініціатива". Ми будемо формувати для Нацбанку пакет для відшкодування втрат і хотіли б відновити платоспроможність банку ", - сказав О.Бахматюк.

Він визнав, що повернути банк на ринок буде вкрай складно через півтора року після введення в нього тимчасової адміністрації.

Бізнесмен, якого також належав ще один виведений Нацбанком з ринку банк - ВіЕйБі Банк, підтвердив готовність до діалогу з НБУ з питання висунутих до нього фінансових вимог без будь-яких преференцій.

О.Бахматюк констатував, що за В.Гонтаревої такий діалог відсутній, і висловив надію, що при новому главі регулятора ситуація зміниться на краще.

Як повідомлялося, НБУ 20 березня 2015 року вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк, а в червні 2015 року визнав неплатоспроможним банк "Фінансова ініціатива". Потім Нацбанк подав на О.Бахматюка до суду п'ять позовів про стягнення заборгованості по персональному договору поруки за зобов'язаннями цих кредитних установ, сумарно заборгували НБУ з рефінансування 10,9 млрд грн.

У вересні 2016 року НБУ опублікував інфографіку з портретом бізнесмена, в якій стверджував: "О.Бахматюк заборгував державі, громадянам і бізнесу 37,9 млрд грн". У цю суму регулятор включив вже зазначену раніше заборгованість з рефінансування, а також 5,3 млрд грн боргу компаній бізнесмена перед держбанками і 21,7 млрд грн заборгованості двох його банків перед кредиторами на дату визнання їх неплатоспроможними.

О.Бахматюк поклав відповідальність за погіршення ситуації в банках на НБУ. У жовтні 2016 року його підтвердив готовність до компромісу з Нацбанком з питання поручительств і запропонував мирову угоду з розстрочкою на сім років з можливістю збільшити заставу перед НБУ.

За його словами, всі переговори з Нацбанком з питання поручительств завершувалися безуспішно. Бізнесмен також заявляв, що його компанії досягли домовленості з державними банками про борги і з зовнішніми кредиторами про реструктуризацію єврооблігацій на $1 млрд. О.Бахматюк підкреслив, що PR-кампанія НБУ персонально проти нього значно погіршує перспективи "Укрлендфармінга" і "Авангарду", дестабілізує ситуацію в компаніях.