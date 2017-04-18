Славянская ТЭС остановлена из-за недостатка антрацитового угля

Об этом свидетельствуют данные о накоплении складов углем Министерства энергетики и угольной промышленности.

Так, Славянская ТЭС в Николаевке Донецкой области остановила свою роботу из-за недостатка топлива.

На данный момент продолжает работать только Луганская ТЭС в Счастье. В свою очередь станция работает обособленно от общей энергетической системы страны. Кроме того, она является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в пресс-службе "ДТЭК" официально заявили, что Криворожская ТЭС сегодня прекратила свою работу. Предприятие не получает уголь для работы в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.