12:54 18.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Славянская ТЭС остановлена из-за недостатка антрацитового угля

С сегодняшнего дня, 18 апреля 2017 года, Славянская теплоэлектростанция прекратила производство электроэнергии, которая находится на подконтрольной Украине территории.

 

Славянская ТЭС остановлена из-за недостатка антрацитового угля

Об этом свидетельствуют данные о накоплении складов углем Министерства энергетики и угольной промышленности.

Так, Славянская ТЭС в Николаевке Донецкой области остановила свою роботу из-за недостатка топлива. 

На данный момент продолжает работать только Луганская ТЭС в Счастье. В свою очередь станция работает обособленно от общей энергетической системы страны. Кроме того, она является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в пресс-службе "ДТЭК" официально заявили, что Криворожская ТЭС сегодня прекратила свою работу. Предприятие не получает уголь для работы в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. 


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