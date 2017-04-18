14:40 18.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк в 2016 году получил 74,4 миллиарда гривен

Чистый доход украинского Нацбанка составил 47,6 миллиарда гривен.

Нацбанк в 2016 году получил 74,4 миллиарда гривен

Таким образом - чистые доходы украинского НБУ в 2016 г. составляли 74,4 миллиарда гривен. Эти сведения сегодня были распространены в пресс-службе украинского регулятора. В сообщении сказано о том, что в прошлом году главным источником дохода являлись полученные по ценным бумагам проценты – то есть проценты по облигациям госзаймов – внешнего и внутреннего.

Данные облигации пребывали в собственности НБУ – по итогам их приобретения на вторичном рынке, а также в результате получения – как кредитный залог. При этом также в 2016 г. Нацбанком было получено доходов - согласно кредитам рефинансирования.

Как сообщал УРА-Информ, НБУ в 2017 г. хочет перечислить в госбюджет 44 млрд грн.


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