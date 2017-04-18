10:55 18.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100164344:Polishuk

Наличный доллар во вторник понизился до 26,90 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 18 апреля, наличный доллар понизился на две копейки.

Наличный доллар во вторник понизился до 26,90 гривен

Наличный евро также потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,90 гривен, а евро можно купить по 28,69 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50-26,73, продажи 26,75-27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6248, продажи - 26,9029 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,60-28,42, продажи - 28,49-28,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,1418, продажи - 28,6907 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,670, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,320, продажи - 4,827 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 14 апреля, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,65 гривен, а евро можно было купить по 28,71 гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив