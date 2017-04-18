Наличный доллар во вторник понизился до 26,90 гривен

Наличный евро также потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,90 гривен, а евро можно купить по 28,69 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50-26,73, продажи 26,75-27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6248, продажи - 26,9029 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,60-28,42, продажи - 28,49-28,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,1418, продажи - 28,6907 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,670, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,320, продажи - 4,827 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 14 апреля, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,65 гривен, а евро можно было купить по 28,71 гривен.