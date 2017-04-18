МВФ считает, что Украине еще рано вводить накопительную пенсионную систему, - Рон ван Роден

Введение второго уровня пенсионной системы в Украине еще преждевременно. Такое мнение в своей статье высказал глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден.

Он уверен, что введение так называемой накопительной пенсионной системы в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы.

Учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине такое решение принимать рано, - считает глава миссии МВФ в Украине. При этом он уверен, что в первую очередь Украина должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рева пообещал, что Кабинет Министров Украины намерен уже 16 мая внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о пенсионной реформе.