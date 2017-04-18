МВФ может отказаться помогать Греции, - Лагард

Если руководство страны не начнет реструктуризовать государственный долг. Такое мнение во вторник, 18 апреля, в интервью журналистам ведущий европейский газет высказала директор МВФ Кристин Лагард.

Она заверила, что если долговое бремя Греции окажется непосильным по критериям МВФ и не будет соответствовать разумным параметрам, Фонд откажется от программы финансовой помощи.

Власти страны должны начать "определенную реструктуризацию греческого долга", а твердо встать на путь реформ, - пояснила она, добавив, что успехи Греции в сфере реформ есть, но для участия фонда в финансовой помощи этой стране Афинам следует выполнить и другое условие.

Вместе с тем Лагард считает, что участие МВФ в программе финансовой помощи Греции не настолько важно, поскольку эта страна получает поддержку по каналам Европейского стабилизационного механизма, который "весьма крепок в финансовом отношении".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале премьер-министр Греции Алексис Ципрас предупредил Международный валютный фонд и министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, что в ситуации вокруг греческого долгового кризиса они должны "прекратить играть с огнем".