Кабмин скоро представит свой вариант пенсионной реформы, - Розенко

Это заявление 18 апреля сделал П. Розенко. Согласно его словам – раньше представитель миссии МВФ отмечал, что внедрение в стране накопительной системы пенсий могло быть преждевременным, потому что в Украине нет нужной правовой базы и не так развиты финансовые рынки.

Розенко по этому поводу отметил, что Кабмин еще представит собственными силами разработанный вариант пенсионной реформы. Вопрос лишь в том, что многие другие заявления вызывают сейчас сомнения. Но в представленном общественности варианте реформы вопрос о росте пенсионного возраста фигурировать не будет – добавил Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, в МВФ убеждены в преждевременности накопительной пенсионной системы для Украины.