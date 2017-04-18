Гонтарева отправилась в США на собрание МВФ

В Вашингтоне она намерена принять участие в ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Как сообщает пресс-служба НБУ, в состав официальной делегации Украины также вошли министр финансов Александр Данилюк, заместители главы НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

В пресс-службе также рассказали, что Гонтарева примет участие в официальной программе мероприятий, а также проведет ряд рабочих встреч с ведущими политиками, финансистами и экономистами мира, в частности первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, президентом группы Всемирного банка Джимом Кимом, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, исполнительными директорами МВФ и Всемирного банка Энтони Делануа и Фрэнком Хеемскерком, президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти, а также руководителями ряда центральных банков.

Напомним, как сообщали УРА-Информ, Валерия Гонтарева решила подать в отставку с 10 мая. Она надеется на скорейшее удовлетворение Президентом ее заявления об отставке.