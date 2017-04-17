11:20 17.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100164291:labazovych

Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent в понедельник утром выросли в цене до 55 долларов за баррель.

Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Такие сведения были получены из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 10:18 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 55,47 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" остановила добычу на Заводовском месторождении Львовской области. Это произошло из-за отказа Государственной службы геологии и недр продлить лицензию на это производство.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив