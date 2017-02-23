22:32 23.02.2017 | Экономика | Новости
100160868:Polishuk

ВТО отклонила апелляцию России в торговом споре с ЕС

Всемирная торговая организация в четверг, 23 февраля, отклонила апелляцию Российской Федерации на предыдущее решение о признании незаконным запрета со стороны России на ввоз свинины из стран Европейского союза.

ВТО отклонила апелляцию России в торговом споре с ЕС

Как сообщает Reuters, Россия подавала жалобу в октябре прошлого года. Она требовала отменить августовское решение организации признать незаконным решение Москвы запретить ввоз свиней и свиноводческой продукции из стран Евросоюза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель министра экономического развития Наталья Микольская заявляла, что в случае невыполнения Россией решение ВТО по транзиту товаров, Украина будет вводить дополнительные пошлины для российских товаров.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив