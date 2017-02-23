ВТО отклонила апелляцию России в торговом споре с ЕС

Как сообщает Reuters, Россия подавала жалобу в октябре прошлого года. Она требовала отменить августовское решение организации признать незаконным решение Москвы запретить ввоз свиней и свиноводческой продукции из стран Евросоюза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель министра экономического развития Наталья Микольская заявляла, что в случае невыполнения Россией решение ВТО по транзиту товаров, Украина будет вводить дополнительные пошлины для российских товаров.