В Донецкой области остановилась ТЭС из-за проблем с углем

Из-за технических проблем прекращена подача тепла в теплосеть поселка Мироновский. Как сообщает департамент по корпоративным коммуникациям ДТЭК, единственный работающий котел на Мироновской ТЭС остановился из-за проблем с углем.

Электростанция прекратила выработку электроэнергии и, главное, тепла для поселка. Сейчас энергетики выполняют срочные работы по включению в сеть резервного котла, – пояснили в департаменте.

Вместе с тем там отметили, что для работы ТЭС необходима одновременная работа как минимум двух отдельных котлов. Чтобы в случае аварийной ситуации на одном, второй котел смог удержать станцию. Однако из-за блокирования поставок антрацитового угля из шахт Донбасса, руководители ТЭС приняли решение отключить котел, работающий на антраците, так как его осталось всего десять тысяч тонн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Днепровский металлургический комбинат в среду, 22 февраля, заявил, что приостанавливает производство. Такое решение руководство завода приняло из-за блокады. Как сказано в сообщении пресс-службы комбината, из-за торговой блокады Донбасса существует угроза полной остановки производства.