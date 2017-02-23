В Черкассах чиновники растратили почти миллион

Во время проведения капитального ремонта сети ливневой канализации города начальник уличной инфраструктуры Черкасского городского совета, инженер частного предприятия и предприниматель присвоили 880 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, факт растраты средств установлен и по данному факту следственное управление открыло уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Во время расследования этого дела следователи установили, что чиновник внесли некоторые корректировки в официальные документы. В частности, они завысили объем выполненных работ при проведении капитального ремонта сети ливневой канализации по улицам города.

Сейчас подозреваемым сообщено о подозрении и согласно решению суда на имущество чиновника горсовета и частного предпринимателя наложен арест.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Дубенская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении начальника отдела районной государственной администрации и еще двух руководителей подрядных организаций. Они растратили больше 700 тысяч гривен, которые предназначались для ремонта школ и других образовательных целях.