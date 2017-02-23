21:32 23.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала СА Украины с ЕС

Нижняя палата парламента Нидерландов в четверг, 23 февраля, поддержала соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала СА Украины с ЕС

Как сообщает в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, парламент Голландии нижней палати представителей проголосовала ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной. Остается голосование в сенате, - напомнил журналист.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее о том, что 23 февраля, парламент Нидерландов проголосует за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом сообщал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, нижняя палата Нидерландов обсудит ратификацию соглашения об ассоциации Украины 21 февраля.


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