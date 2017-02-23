Нефть Brent торгуется на уровне 56,33 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:00 по киевскому времени нефть Brent торговалась торговалась на отметке в 56,32 долларов за баррель. Кроме того, это на 0,23% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня опустилась ниже отметки в 57 долларов за баррель. Это это на 0,41%.