Нефть Brent торгуется на уровне 56,33 долл. за баррель

Нефть североморской марки Brent сегодня утром, 23 февраля 2017 года, торгуется выше отметки в 56 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
Так, по состоянию на 08:00 по киевскому времени нефть Brent торговалась торговалась на отметке в 56,32 долларов за баррель. Кроме того, это на 0,23% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня опустилась ниже отметки в 57 долларов за баррель. Это это на 0,41%.