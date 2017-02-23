09:10 23.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется на уровне 56,33 долл. за баррель

Нефть североморской марки Brent сегодня утром, 23 февраля 2017 года, торгуется выше отметки в 56 долларов за баррель.
 

Нефть Brent торгуется на уровне 56,33 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:00 по киевскому времени нефть Brent торговалась торговалась на отметке в 56,32 долларов за баррель. Кроме того, это на 0,23% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня опустилась ниже отметки в 57 долларов за баррель. Это это на 0,41%. 

 


 
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