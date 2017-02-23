Нацбанк на четверг поднял курс гривны

Национальный банк Украины установил на четверг, 23 февраля 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2697,2870 грн;
100 евро - 2835,6578 грн;
10 российских рублей - 4,6929.
При этом регулятор установил на 23 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото – 333488,55 грн;
Серебро – 4837,91 грн;
Платина – 270966,21 грн;
Палладий – 210120,50 грн.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 22 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2704,2536 грн;
100 евро - 2849,4720 грн;
10 российских рублей - 4,6739.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.
Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курс гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.