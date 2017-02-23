Нацбанк на четверг поднял курс гривны

100 долл. - 2697,2870 грн;

100 евро - 2835,6578 грн;

10 российских рублей - 4,6929.

При этом регулятор установил на 23 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото – 333488,55 грн;

Серебро – 4837,91 грн;

Платина – 270966,21 грн;

Палладий – 210120,50 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 22 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2704,2536 грн;

100 евро - 2849,4720 грн;

10 российских рублей - 4,6739.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.

Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курс гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.