Наличный доллар в четверг понизился до 27,22 гривен

Наличный евро потерял 14 копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,22 гривен, а евро продается по 28,86 гривен .

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,05, продажи 27,05-27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,8349, продажи - 27,2225 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,70-28,60, продажи - 28,45-29,75 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,0906, продажи - 28,8642 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,630, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,313, продажи - 4,739 за 10 рублей.

Напомним,как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 22 февраля, наличный доллар понизился на четыре копейки. Наличный евро потерял 16 копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,30 гривен, евро продавался по 29,00 гривен.